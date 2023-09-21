На валютном рынке ухудшилась ситуация – НБУ

На прошлой неделе на межбанковском рынке существенно зрос спрос на иностранную валюту со стороны клиентов.

Об этом сообщил член Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин в Facebook.

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Он пояснил, что рост спроса на фоне сокращения его предложения привел к 5-кратному увеличению по сравнению с позапрошлой неделей чистого спроса на валюту\.

"Это, в свою очередь, обусловило потребность в увеличении чистой продажи Национальным банком иностранной валюты с целью сбалансирования рынка до 873 млн долларов США (по сравнению с 302 млн долларов США неделей ранее). Всего с начала года чистая продажа иностранной валюты Национальным банком составила почти 18 млрд долларов США", — говорится в его сообщении.

Он отметил, что международные резервы Украины, которые в августе снизились на 3,2%, по состоянию на 1 сентября составили 40,4 млрд. долларов США и остаются достаточными и для финансирования потребностей в импорте, и для обслуживания международных и внутренних долговых обязательств Украины .

Напомним, сколько стоят доллар, евро и злотый 21 сентября — читайте по ссылке.

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