На валютном рынке ухудшилась ситуация – НБУ

Чтобы сбалансировать рынок, НБУ увеличил чистую продажу иностранной валюты.
На прошлой неделе на межбанковском рынке существенно зрос спрос на иностранную валюту со стороны клиентов.
Об этом сообщил член Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин в Facebook.
Он пояснил, что рост спроса на фоне сокращения его предложения привел к 5-кратному увеличению по сравнению с позапрошлой неделей чистого спроса на валюту\.
"Это, в свою очередь, обусловило потребность в увеличении чистой продажи Национальным банком иностранной валюты с целью сбалансирования рынка до 873 млн долларов США (по сравнению с 302 млн долларов США неделей ранее). Всего с начала года чистая продажа иностранной валюты Национальным банком составила почти 18 млрд долларов США", — говорится в его сообщении.
Он отметил, что международные резервы Украины, которые в августе снизились на 3,2%, по состоянию на 1 сентября составили 40,4 млрд. долларов США и остаются достаточными и для финансирования потребностей в импорте, и для обслуживания международных и внутренних долговых обязательств Украины .
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