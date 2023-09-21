На валютному ринку погіршилася ситуація - НБУ

Минулого тижня на міжбанківському ринку суттєво зріс попиту на іноземну валюту з боку клієнтів.

Про це повідомив члена Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин у Facebook.

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Він пояснив, що зростання попиту на тлі скорочення її пропозиції призвело до 5-разового збільшення порівняно із позаминулим тижнем чистого попиту на валюту.

"Це, у свою чергу, обумовило потребу у збільшенні чистого продажу Національним банком іноземної валюти з метою збалансування ринку до 873 млн доларів США (порівняно із 302 млн доларів США тижнем раніше). Всього з початку року чистий продаж іноземної валюти Національним банком становив майже 18 млрд доларів США", - йдеться у його повідомленні.

Він зазначив, що міжнародні резерви України, які у серпні знизилися на 3,2%, станом на 1 вересня становили 40,4 млрд доларів США та залишаються достатніми і для фінансування потреб в імпорті, і для обслуговування міжнародних та внутрішніх боргових зобов’язань України.

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