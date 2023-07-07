Криптовалюта простими словами: де в Україні можна розрахуватися віртуальними грошима

Про криптовалюту простими словами: історія виникнення, як працює, переваги та недоліки, де розрахуватися в Україні

В Україні криптовалюту, здебільшого, як інструмент для інвестицій застосовує близько 13% населення. Наша країна входить до трійки лідерів у світі за її використанням. Тому цифрова валюта впевнено стає частиною фінансового життя українців. У статті зібрано основну інформацію про віртуальні гроші: історія виникнення, як працює, де зберігають, що можна купити за крипту.

Що таке цифрова валюта?

Криптовалюта - це цифрові або віртуальні гроші, які дозволяють здійснювати електронні платежі в інтернеті. Однією з найбільш відомих криптовалют є біткоїн. Цифрову валюту створив Сатоші Накамото у 2008 році, на той час її можна було отримати безкоштовно. Цифрові гроші не мають керуючого органу, який підтримував би їхній курс, як, наприклад, гривню чи долар. Цим займаються користувачі крипти через інтернет-мережу. На сьогодні цифровою валютою можна розраховуватися за товари чи послуги, та більшість тих, хто має такі гроші, займаються інвестиціями.

Історія виникнення криптовалюти

Ідея створення цифрових грошей з’явилася наприкінці 80-х років. Над її практичною реалізацією працювали американські криптографи Девід Чаум і Стефан Брендс, які описали основні принципи роботи анонімної системи платежів. Вони також запропонували перші протоколи цифрової готівки. Вагомий внесок у становлення віртуальних грошей зробив криптограф Адам Баков. Він розробив захищену від спаму та DDoS-атак технологію HashCash, яка стала фундаментальною для виникнення першого блокчейну. Пізніше її вдосконалив американський програміст Хел Фінні.

У 1998 році на основі технології HashCash розробники Вей Дай і Нік Сабо створили свої цифрові програми – B-money та Bit-Gold.

2008 року групою людей чи однією людиною під псевдонімом Сатоші Накамото було оголошено про створення платіжної мережі “Біткоїн” на основі технології B-money.

Як працює криптовалюта

Віртуальні гроші не мають фізичної форми та зберігаються в електронних гаманцях. Уся інформація про обіг криптовалюти міститься в блокчейні. Блокчейн - це розподілена база даних, в якій зберігаються всі транзакції, здійснені з використанням криптовалюти. Ця інформаційна база є безпечною і недоступною для втручань, що робить криптовалюту надійною і захищеною формою платежу. Проведені транзакції записуються у блоки, утворюючи ланцюги інформації. Доступ до цих даних мають усі користувачі мережі.

Створення нового блоку інформації відбувається таким чином: коли проводиться нова транзакція, учасники мережі перевіряють її та додають до нового блоку. Який приєднується до ланцюга і містить посилання на попередній, що створює надійність даних. Оскільки, щоб змінити інформацію в одному блоці, доведеться змінювати увесь ланцюг, що є неможливим.

Переваги віртуальних грошей

Відсутність посередників. Коли здійснюються традиційні банківські перекази, кошти проходять через банки та платіжні системи, що займає час і коштує гроші. Криптовалюта передається іншому користувачу без третіх осіб.

Швидкість. Через відсутність посередників платежі проходять без затримок

Анонімність. Транзакції здійснюються без розкриття особистої інформації. У традиційних фінансових системах персональні дані часто зберігаються та використовуються іншими учасниками. Хоча криптовалюта залишає цифровий слід, тому деякі державні установи можуть розшифрувати інформацію.

Полегшений переказ грошей за кордон. Крипту використовують для транскордонних платежів. Наприклад, щоб переслати гривні в країни ЄС, потрібно конвертувати їх у криптовалюту, потім її конвертувати в євро.

Ризики та недоліки

Різкі коливання. Значення криптовалют може різко змінюватися, що призводить до значних прибутків або втрат для інвесторів.

Кібератаки та шахрайства. Оскільки криптовалюта зберігається в цифровій формі, хакери зламують гаманці.

Видобуток криптовалюти дуже енергозатратний. Наприклад, щоб її видобувати впродовж року, потрібно електроенергії більше, ніж споживає Фінляндія за такий самий період.

Концентрований вплив. Чим більше у користувача валюти, тим сильніше він може впливати на її курс.

Де в Україні можна розрахуватися криптою?

На сьогодні багато українських виробників та надавачів послуг пропонують розраховуватися за свої продукти віртуальними грошима. Нижче наведено перелік найвідоміших та найбільших продавців.

1. Мережа автозаправок WOG - можна розплатитися за пальне.

2. Магазин електроніки «Техноїжак».

3. Мережа магазинів побутової техніки «Фокстрот».

4. Супермаркети VARUS.

5. Аптеки АНЦ.

6. Забудовник DIM.

Також можна розрахуватися за послуги, квитки, одяг, їжу, квіти та товари для тварин.

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