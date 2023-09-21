Поблизу Єгипту археологи виявили затонулі храми та артефакти

Поблизу Єгипту археологи виявили руїни храму та артефакти.

Про це пише Arkeonews.

Залишки затонулого міста Тоніс-Гераклеона лежать під водою, на відстані 7 кілометрів від сучасного єгипетського узбережжя. Протягом багатьох століть це місто слугувало головним середземноморським портом Єгипту до заснування Александрії Александром Македонським.

Храм, про який йдеться, присвячений єгипетському богу повітря Амону. Його руйнування пов'язують з катастрофічною подією, яка, як вважають у IEASM, сталася в середині другого століття до нашої ери.

З'ясувалося, що храм, присвячений грецькій богині кохання Афродіті, виявлений завдяки знахідкам різних бронзових і керамічних ідолів. Ця знахідка має неабияке історичне значення, оскільки підкреслює присутність греків, яким було дозволено займатися торгівлею і засновувати поселення в межах міста в епоху фараонів династії Саїт (664 — 525 рр. до н. е.). Також виявлено зброю, яка належала грецьким найманцям.

Раніше стало відомо, що у Польщі археологи розкопали могилу 400-річної дитини-"вампіра".

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