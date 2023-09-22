ВСУ истощают врага вдоль всей линии фронта: главное из сводки Генштаба

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и закрепляются на достигнутых рубежах.

Об этом сообщил Генштаб.

За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, осуществляет активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаки противника в районе северо-восточнее Григоровки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, но успехов не имел. Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки оккупанты предприняли 12 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Шахтерском направлении Силы обороны успешно отразили атаку врага в районе Никольского Донецкой области.

На Запорожском направлении атаки противника в районах Малой Токмачки и Роботино Запорожской области завершились для захватчиков значительными потерями как в живой силе, так и в технике.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, истощают врага и заставляют отходить с занимаемых позиций.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады снабжения и наносить успешное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удар по пункту управления, зенитно-ракетному комплексу, 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 — по станциям РЭБ противника. Также нашими защитниками уничтожен 1 вражеский ударный БпЛА типа "Shahed-136/131".

Подразделениями ракетных войск поражен пункт управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 9 артиллерийских средств и 2 станции РЭБ противника.

Ранее аналитики сообщили об успехах ВСУ в Запорожье. Об этом можно прочесть в новости.