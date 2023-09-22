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Мережа «Укрзолото» передала дві цистерни на Херсонщину Новини компаній

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Мережа «Укрзолото» передала дві цистерни на Херсонщину

Після страшного теракту на Каховській ГЕС ювелірна мережа «Укрзолото» одразу перерахувала 1,5 млн грн на допомогу постраждалим, а також розпочала благодійну акцію для збору коштів. За 20 днів вдалося зібрати 1 689 100 гривень. Таким чином мережа перерахувала до Благодійного фонду Сергія Притули 3 189 100 грн для відбудови Херсонщини.

Одразу було закуплено засоби, що допомагали у боротьбі з наслідками техногенної катастрофи, спричиненої окупантами. Кошти пішли на закупівлю рятувальних засобів: човнів, гідрокостюмів, насосів, станцій очищення води.

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На сьогодні вода на Херсонщині відійшла, але регіон продовжує потребувати допомоги. Головна проблема – відсутність питної води та каналізації. Тому частину із зібраних коштів було вирішено направити на закупівлю цистерн для доставки і роздачі питної води. Фонд Сергія Притули закупив такі цистерни, які вже допомагають мешканцям Херсонщини.

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Мережа «Укрзолото» продовжує підтримувати Сили Оборони і постійно передає авто для потреб фронту. Вони використовуються як в умовах бою, так і для евакуації. «Укрзолото» також проводив благодійну акцію, на зібрані кошти з якої було закуплено 30 БПЛА DJI mavic 3 та DJI Matrice. Продовжуємо разом наближати перемогу!

Дата публікації
Перегляди
90
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