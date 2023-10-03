Держсекретар США Блінкен "запалив" на гітарі та заспівав блюз – вірусне відео

Державний секретар США Ентоні Блінкен днями вийшов на сцену і разом з гуртом зіграв на гітарі та заспівав блюзовий стандарт Hoochie Coochie Man. У такий спосіб він презентував нову ініціативу Держдепу, яку назвали "Глобальна ініціатива музичної дипломатії".

Про це пише The New York Times.

"Метою ініціативи є використання можливостей державно-приватного партнерства для створення музичної екосистеми, що сприяє розвитку економічної рівності та креативної економіки, створює можливості і забезпечує доступ до освіти", - йдеться у комюніке Держдепу.

I couldn’t pass up tonight’s opportunity to combine music and diplomacy. Was a pleasure to launch @StateDept’s new Global Music Diplomacy Initiative. pic.twitter.com/6MUfTXO9xK — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 28, 2023

У Мережі виступ Блінкена оцінили. Станом на 3 жовтня відео вже переглянуло понад 9,1 млн користувачів, відео також зібрало тисячі вподобань, коментарів і поширень.

"Я не міг пропустити сьогоднішню можливість поєднати музику та дипломатію. Було приємно запускати нову Глобальну ініціативу музичної дипломатії", - підписав свій виступ Ентоні Блінкен.

Як пише NYT, музика є найбільшою неполітичною пристрастю державного секретаря США Ентоні Блінкена.

Одного разу він сказав журналу Rolling Stone, що "нитка, яка проходить через усе моє життя, – це, мабуть, музика", і додав що коли в дитинстві почув, як його батьки грають пісню Beatles "A Hard Day’s Night", це була блискавка, яка відтоді визначила його.

"Я пам’ятаю, що мене абсолютно захопило", - сказав Блінкен в інтерв’ю.

Ентоні Блінкен вже довгий час є гітаристом-аматором, проте він вперше зіграв на сцені під час своїх обов’язків держсекретаря. Держесекретар США навіть випускав власні пісні.

Музична група, де колись грав Блінкен, під назвою Cash Bar Wedding, була досить крутою, принаймні за стандартами Вашингтона. Серед його колег по групі були Елі Атті, колишній спічрайтер віцепрезидента США Ела Гора, який потім став сценаристом, і Джей Карні, колишній речник президента Байдена, коли Джо Байден був віцепрезидентом.

Нагадаємо, у Грузії проходять слухання у справі про імпічмент президентки Зурабішвілі – вона не приїхала.

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