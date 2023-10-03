СБУ викрила колаборантку, яка допомагала окупантам під час окупації Херсонщини

Контррозвідка СБУ викрила ще одну чиновницю, яка добровільно пішла на співпрацю з РФ під час окупації правобережної частини Херсонської області. Фігуранткою виявилась колишня завідувачка одного з місцевих відділів ДУ "Херсонський обласний центр контролю та профілактики хвороб".

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Що відомо

У відомстві зазначають, що після захоплення регіону жінка однією з перших підтримала російських загарбників, щобільше – запропонувала їм свою допомогу в поширенні кремлівського режиму на захопленій території. За це у червні 2022 року її призначили очільницею "санепідемстанції" в окупованому на той час Бериславі.

"На цій "посаді" вона змушувала своїх колишніх підлеглих вступати до лав ворожої псевдоустанови. У фейковому медзакладі вона обіцяла російські "зарплати" і лояльне ставлення з боку загарбників. У разі незгоди – колаборантка погрожувала "заявляти" до каральних органів РФ як про учасників руху опору", – деталізували в СБУ.

Однак ЗСУ повернули регіон під контроль України. Тоді зловмисниця втекла до одного із селищ Білоцерківського району на Київщині, де намагалась "залягти на дно", щоб уникнути правосуддя. Втім, співробітники служби все одно встановили її місцеперебування.

"При обшуках у помешканні фігурантки виявлено комп’ютерну техніку і документацію, які підтверджують її співпрацю з окупантами", – зауважується у повідомленні.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за статтею про колабораційну діяльність. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Фігурантка може сісти у в'язницю на 10 років.

Раніше співробітники Служби безпеки України затримали депутата Шевченківської селищної ради на Харківщині, який добровільно співпрацював з російськими агресорами під час окупації регіону.

Читайте також: