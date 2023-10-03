У Повітряних силах оцінили ризик ударів з території Білорусі

Ризик ударів по території України з Білорусі залишається реальним. Окупанти тримають там чимало техніки, і на це слід зважати.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Слід бути готовими

Як наголосив Ігнат, сьогодні угруповання військ розгортаються, зокрема, на північних наших кордонах. Там посилюється ППО, загородження різних типів й мінні в тому числі. Очікувати можна чого завгодно", – стверджує він.

Річ у тім, що на білоруській території Росія тримає зенітні ракетні комплекси, "Іскандери", авіацію, хоча її кількість може бути меншою, ніж на початку повномасштабного вторгнення. Саме тому плекати ілюзії, що РФ до чогось не вдаватиметься, не варто. Все ж таки Білорусь – союзна держава.

Крім того, протяжність лінії фронту велика – понад 2 тисячі кілометрів. Слід враховувати Придністров'я, Білорусь, Росію, лінію бойового зіткнення та морські кордони. "Це все лінія фронту, і з неї може прилетіти", – підсумував військовий.

Раніше у Повітряних силах спрогнозували, як Росія атакуватиме Україну цієї зими. За словами Ігната, восени і взимку РФ збільшить кількість дронових атак по Україні, але зменшить ракетні.

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