Зеленський провів тривалу нараду з Будановим та анонсував новини

"Є про що розказати", – прокоментував Зеленський.

Український президент Володимир Зеленський провів тривалу нараду з керівником Головного управління розвідки Кирилом Будановим.

Про це він повідомив на сторінці в телеграм-каналі.

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"Є про що розказати, але згодом", – коротко прокоментував глава держави розмову з Будановим.

Окрім того, в середу, 4 жовтня, він провів селекторну нараду, на якій заслухав доповідь про ситуацію на фронті та звіти від розвідки і СБУ.

"Обговорили потреби, про які почув учора від воїнів на Харківщині. Звірили динаміку надходження основних калібрів. Дав доручення інтенсифікувати роботу там, де є домовленості, але реалізація затримується. Заслухав звіти розвідок і поточні результати діяльності нашої контррозвідки – СБУ. А також звіт міністра внутрішніх справ, зокрема щодо ліквідації наслідків нічних обстрілів", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 3 жовтня Володимир Зеленський прибув із візитом до Харківської області на передову. Наступного дня він провів наради з військовими та місцевою владою.

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