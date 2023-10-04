Зеленський провів тривалу нараду з Будановим та анонсував новини

"Є про що розказати", – прокоментував Зеленський.
Український президент Володимир Зеленський провів тривалу нараду з керівником Головного управління розвідки Кирилом Будановим.
Про це він повідомив на сторінці в телеграм-каналі.
"Є про що розказати, але згодом", – коротко прокоментував глава держави розмову з Будановим.
Окрім того, в середу, 4 жовтня, він провів селекторну нараду, на якій заслухав доповідь про ситуацію на фронті та звіти від розвідки і СБУ.
"Обговорили потреби, про які почув учора від воїнів на Харківщині. Звірили динаміку надходження основних калібрів. Дав доручення інтенсифікувати роботу там, де є домовленості, але реалізація затримується. Заслухав звіти розвідок і поточні результати діяльності нашої контррозвідки – СБУ. А також звіт міністра внутрішніх справ, зокрема щодо ліквідації наслідків нічних обстрілів", – зазначив Зеленський.
Нагадаємо, 3 жовтня Володимир Зеленський прибув із візитом до Харківської області на передову. Наступного дня він провів наради з військовими та місцевою владою.
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