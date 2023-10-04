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Зеленский провел длительное совещание с Будановым и анонсировал новости

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Зеленский провел длительное совещание с Будановым и анонсировал новости

Глава разведки Кирилл Буданов и Владимир Зеленский / Фото: Офис президента Украины

"Есть о чем рассказать", прокомментировал Зеленский.

Украинский президент Владимир Зеленский провел длительную народу с руководителем Главного управления разведки Кириллом Будановым.

Об этом он сообщил на странице в телеграмм-канале.

"Есть о чем рассказать, но со временем", — коротко прокомментировал глава государства разговор с Будановым.

Кроме того, в среду, 4 октября, он провел селекторное совещание, на которое заслушал о ситуации на фронте и отчеты от разведки и СБУ.

"Обсудили потребности, о которых услышал вчера от воинов на Харьковщине. Сверили динамику поступления основных калибров. Дал поручение интенсифицировать работу там, где есть договоренности, но реализация задерживается. Заслушал отчеты разведок и текущие результаты деятельности нашей контрразведки – СБУ. А также отчет министра внутренних дел дел, в частности, относительно ликвидации последствий ночных обстрелов", — отметил Зеленский.

Напомним, 3 октября Владимир Зеленский прибыл с визитом в Харьковскую область на передовую. На следующий день он провел совещания с военными и местными властями.

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Дата публикации
Просмотры
2375
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