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Путин впервые поедет за границу со времени действия ордера МКС на его арест

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Путин впервые поедет за границу со времени действия ордера МКС на его арест

Президент РФ Владимир Путин / Фото: Associated Press

Российского президента ожидают в Кыргызстане в середине октября.

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетит Кыргызстан на следующей неделе. Это первая поездка хозяина Кремля за границу с марта 2023 г., когда Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на его арест.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на официальные издания Кыргызстана, который называют дружественным к Москве государством.

"По приглашению президента Кыргызстана Садыра Джапарова 12 октября президент Российской Федерации посетит нашу страну с официальным визитом", — сообщило киргизское информационное агентство "Кабар" со ссылкой на официального представителя офиса президента.

13 октября в столице этой среднеазиатской страны Бишкек Путин примет участие во встрече лидеров СНГ. Кроме того, хозяин Кремля собирается посетить российскую авиабазу в городе Кант, расположенной к востоку от столицы, к 20-летию ее открытия.

Этот визит станет первым зарубежным визитом Путина после того, как весной Международный уголовный суд выдал ордер на его арест по обвинению в депортации детей из Украины, что ограничивает его международные поездки. По этой причине российскому президенту пришлось отказаться от поездки на саммит БРИКС, который проходил в августе в ЮАР.

В последний раз Путин покидал территорию РФ в декабре 2022 года, когда совершил поездки в Кыргызстан и Беларусь.

Кыргызстан подписал, однако не ратифицировал Римский устав, поэтому не обязан арестовывать президента Путина по обвинению МКС.

Напомним, во вторник, 3 октября, парламент Армении ратифицировал Римский устав, обязывающий выполнять решение Международного уголовного суда, в частности по аресту российского президента Владимира Путина.

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Дата публикации
Просмотры
2785
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