Путін вперше виїде за кордон від часу дії ордеру МКС на його арешт

Президент Російської Федерації Володимир Путін відвідає Киргизстан наступного тижня. Це перша поїздка господаря Кремля за кордон від березня 2023 року, коли Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на його арешт.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на офіційні видання Киргизстану, який називають дружньою до Москви державою.

"На запрошення президента Киргизстану Садира Джапарова 12 жовтня президент Російської Федерації відвідає нашу країну з офіційним візитом", - повідомило киргизьке інформаційне агентство "Кабар" з посиланням на офіційного представника офісу президента.

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13 жовтня у столиці цієї середньоазіатської країни Бішкеку Путін візьме участь у зустрічі лідерів СНД. Окрім того, господар Кремля збирається відвідати російську авіабазу в місті Кант, розташованій на схід від столиці, до 20-ї річниці її відкриття.

Цей візит стане першим закордонним візитом Путіна після того, як навесні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт за звинуваченням у депортації дітей з України, що обмежує його міжнародні поїздки. З цієї причини російському президенту довелося відмовитися від поїздки на саміт БРІКС, який проходив у серпні в ПАР.

Востаннє Путін покидав територію РФ у грудні 2022 року, коли здійснив поїздки до Киргизстану та Білорусі.

Киргизстан підписав, проте не ратифікував Римський статут, тому не зобов’язаний арештовувати президента Путіна за звинуваченням МКС.

Нагадаємо, у вівторок, 3 жовтня, парламент Вірменії ратифікував Римський статут, який зобов'язує виконувати рішення Міжнародного кримінального суду, зокрема щодо арешту російського президента Володимира Путіна.

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