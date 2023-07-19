Путін вирішив не їхати на саміт БРІКС: там його могли арештувати

У президента ПАР кажуть – таке рішення ухвалили "за взаємною згодою" сторін.

Президент Росії Володимир Путін не поїде у серпні до ПАР на саміт БРІКС, замість нього туди вирушить голова МЗС Сергій Лавров.

Про це повідомили у пресслужбі президента ПАР Сиріла Рамафоси 19 липня.

У канцелярії Рамафоси поінформували, що рішення про неприїзд Путіна ухвалили "за взаємною згодою" сторін. Російського диктатора на зустрічі замінить міністр закордонних справ.

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У саміті також візьмуть участь лідери Бразилії, Індії, Китаю та Південної Африки.

Нагадаємо, раніше президент ПАР заявляв, що потенційний арешт Путіна на саміті БРІКС буде фактичним оголошенням війни Росії.

Довідка: БРІКС – абревіатура англомовних назв держав Бразилія, Росія, Індія, КНР, ПАР. Це група найбільших за площею та населенням країн, що розвиваються. Термін, БРІКС часто використовується в економіці.

Чому Путіну в ПАР загрожує арешт

Щодо Путіна діє ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом у Гаазі. ПАР визнає рішення МКС, тож у цій країні російського президента можуть заарештувати. Нагадаємо, що ордер на арешт Путіна був виданий за звинуваченням у незаконній депортації до РФ українських дітей із окупованих територій. Такий самий ордер виданий на арешт уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової.

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