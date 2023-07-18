Україна може провести над Путіним заочний трибунал

Проведення спецтрибуналу "in absentia" буде залежати від того, на якій основі він буде побудований.

Україна та її партнери розглядають можливість проведення заочного спецтрибуналу над російським диктатором Путіним.

Про це повідомив посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Антон Кориневич.

"Варто говорити не про трибунал "in absentia", а про процес. Тому що трибунал - це є орган, це суд. Відповідно суд може працювати або лише за присутності обвинувачених осіб, або ж відсутності. Тобто "in absentia" - це по суті заочне провадження", - пояснив посол.

Посол зазначив, що в даний час більшість міжнародних трибуналів не проводять заочні процеси. Однак національні судові системи мають свої форми роботи, які враховують конкретні умови кожної держави. Тому проведення спецтрибуналу "in absentia" буде залежати від того, на якій основі він буде побудований.

"Тобто це буде залежати від того, на якій основі буде побудований спецтрибунал. Це безумовно, у тому числі, залежить від тих консультацій, які ми проводили і будемо далі проводити з нашими партнерами. Тому у питанні провадження є багато "підводних каменів", зокрема, забезпечення права на справедливий суд і різні інші стандарти", - додав посол.

Нагадаємо, що переговори з Путіним щодо завершення війни в Україні поки що неможливі.

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