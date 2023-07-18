Украина может провести над Путиным заочный трибунал

Проведение спецтрибунала "in absentia" будет зависеть от того, на какой основе он будет построен.

Украина и ее партнеры рассматривают возможность проведения заочного спецтрибунала над российским диктатором Путиным.

Об этом сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Антон Кориневич.

"Следует говорить не о трибунале "in absentia", а о процессе. Потому что трибунал — это орган, это суд. Соответственно суд может работать либо только при присутствии обвиняемых лиц, либо отсутствии. То есть "in absentia" — это по существу заочное производство", — объяснил посол.

Посол отметил, что в настоящее время большинство международных трибуналов не проводят заочные процессы. Однако национальные судебные системы имеют свои формы работы, учитывающие конкретные условия каждого государства. Поэтому проведение спецтрибунала in absentia будет зависеть от того, на какой основе он будет построен.

"То есть это будет зависеть от того, на какой основе будет построен спецтрибунал. Это, безусловно, в том числе зависит от тех консультаций, которые мы проводили и будем дальше проводить с нашими партнерами. Поэтому в вопросе производства есть много "подводных камней", в частности, обеспечение права на справедливый суд и разные другие стандарты", — добавил посол.

Напомним, что переговоры с Путиным по завершению войны в Украине пока невозможны.

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