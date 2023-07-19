Путин решил не ехать на саммит БРИКС: там его могли арестовать

У президента ЮАР говорят – такое решение было принято "по взаимному согласию" сторон.

Президент России Владимир Путин не поедет в августе в ЮАР на саммит БРИКС, вместо него туда отправится глава МИД Сергей Лавров.

Об этом сообщили в пресс-службе президента ЮАР Сирила Рамафосы 19 июля.

В канцелярии Рамафосы проинформировали, что решение о неприезде Путина было принято "по взаимному согласию" сторон. Российского диктатора на встрече заменит министр иностранных дел.

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В саммите также примут участие лидеры Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки.

Напомним, ранее президент ЮАР заявлял, что потенциальный арест Путина на саммите БРИКС будет фактическим оглашением войны России.

Справка: БРИКС – аббревиатура англоязычных названий государств Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР. Это группа крупнейших по площади и населению развивающихся стран. Термин БРИКС часто используется в экономике.

Почему Путину в ЮАР грозит арест

В отношении Путина действует ордер на арест, выданный Международным уголовным судом в Гааге. ЮАР признает решение МКС, поэтому в этой стране российский президент может быть арестован. Напомним, что ордер на арест Путина был выдан по обвинению в незаконной депортации в РФ украинских детей с оккупированных территорий. Такой же ордер выдан на арест уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой.

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