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Путин решил не ехать на саммит БРИКС: там его могли арестовать

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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Путин решил не ехать на саммит БРИКС: там его могли арестовать

Президент РФ Владимир Путин не поедет на саммит Брикс 2023 / Фото: Getty Images

У президента ЮАР говорят – такое решение было принято "по взаимному согласию" сторон.

Президент России Владимир Путин не поедет в августе в ЮАР на саммит БРИКС, вместо него туда отправится глава МИД Сергей Лавров.

Об этом сообщили в пресс-службе президента ЮАР Сирила Рамафосы 19 июля.

В канцелярии Рамафосы проинформировали, что решение о неприезде Путина было принято "по взаимному согласию" сторон. Российского диктатора на встрече заменит министр иностранных дел.

В саммите также примут участие лидеры Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки.

Напомним, ранее президент ЮАР заявлял, что потенциальный арест Путина на саммите БРИКС будет фактическим оглашением войны России.

Справка: БРИКС – аббревиатура англоязычных названий государств Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР. Это группа крупнейших по площади и населению развивающихся стран. Термин БРИКС часто используется в экономике.

Почему Путину в ЮАР грозит арест

В отношении Путина действует ордер на арест, выданный Международным уголовным судом в Гааге. ЮАР признает решение МКС, поэтому в этой стране российский президент может быть арестован. Напомним, что ордер на арест Путина был выдан по обвинению в незаконной депортации в РФ украинских детей с оккупированных территорий. Такой же ордер выдан на арест уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Путин струсит ехать в Африку! Удар по Крымскому мосту! | Игорь Петренко"

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Дата публикации
Просмотры
598
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