Президент Южной Африки Сирил Рамафоса заявил, что потенциальный арест российского диктатора Владимира Путина на саммите БРИКС станет объявлением войны России.

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Об этом он заявил в Высоком суде в городе Гаутенг, сообщает местное издание News24.

Он заявил, что арест российского диктатора был бы "безрассудным, неконституционным и незаконным использованием полномочий". Рамафоса отметил, что арест Путин будет "объявлением войны России".

Кроме того, президент ЮАР хотел, чтобы общественность не знала о его заявлении об аресте Путина, чтобы. Можно было сохранить конфиденциальность в коммуникации с Международным уголовным судом, однако высокий суд на это не согласился.

Он заявил, что было бы "несовместимо с конституцией" рисковать вступлением в войну с РФ.

Рамафоса аргументировал, что по конституции он должен заботиться о защите национального суверенитета, мира и безопасности в государстве. Кроме того, он отметил, что должен реализовывать права граждан ЮАР.

Напомним, ранее сообщалось, что власти ЮАР заявили, что будут рады, если Путин не приедет на саммит БРИКС, ведь в противном случае диктатора придется арестовать и отправить в Гаагу.

Кроме того, мы ранее информировали, что Африканский национальный конгресс заявил, что до сих пор не получил от Кремля информации о том, примет ли диктатор Владимир Путин участие в саммите БРИКС.

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