Африканский национальный конгресс заявил, что до сих пор не получил от Кремля информации о том, примет ли президент России Владимир Путин участие в саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай) в Йоханнесбурге в следующем месяце.

Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии ЮАР Фикиле Мбалула, сообщает Eyewitness News.

При этом Фикилле Мбалула сказал, что Южная Африка должна пересмотреть свое участие в некоторых международных организациях.

"Кроме того, Южная Африка должна рассмотреть либо отзыв, либо изменение наших обязательств перед некоторыми международными учреждениями, которые не служат нашим национальным интересам", – сказал он.

Ранее Африканский национальный конгресс пытался вывести Южную Африку из МКС. Однако в 2017 году Верховный суд отменил это решение, заявив, что сначала это должен одобрить парламент.

В конце августа в Южной Африке пройдет саммит стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка). Визит диктатора Владимира Путина до сих пор под вопросом из-за выданного Международным уголовным судом ордена на его арест по делу о депортации украинских детей. Согласно законодательству Южно-Африканская Республика должна арестовать Путина в случае приезда.

Напомним, в ЮАР заявили, что "будут рады, если Путин не приедет" на саммит БРИКС.

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