Африканський національний конгрес заявив, що досі не отримав від Кремля інформації про те, чи візьме президент Росії Володимир Путін участь у саміті БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай) у Йоганнесбурзі наступного місяця.

Про це заявив генеральний секретар правлячої партії ПАР Фікіле Мбалула, повідомляє Eyewitness News.

При цьому Фікіле Мбалула сказав, що Південна Африка повинна переглянути свою участь у деяких міжнародних організаціях.

"Крім того, Південна Африка повинна розглянути або відкликання, або зміну наших зобов'язань перед деякими міжнародними установами, які не служать нашим національним інтересам", - сказав він.

Раніше Африканський національний конгрес намагався вивести Південну Африку з МКС. Однак 2017 року Верховний суд скасував це рішення, заявивши, що спершу це має схвалити парламент.

Наприкінці серпня у Південній Африці пройде саміт країн БРІКС (Бразилії, Росії, Індії, Китаю і Південної Африки). Візит диктатора Володимира Путіна досі під питанням через виданий Міжнародним кримінальним судом орден на його арешт у справі про депортацію українських дітей. Згідно з законодавством, Південно-Африканська Республіка повинна арештувати Путіна у разі приїзду.

Нагадаємо, у ПАР заявили, що "будуть раді, якщо Путін не приїде" на саміт БРІКС.

Читайте також: