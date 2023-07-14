У ПАР заявили, що "будуть раді, якщо Путін не приїде" на саміт БРІКС

Влада ПАР заявила, що буде рада, якщо Путін не приїде на саміт БРІКС, адже тоді диктатора доведеться заарештувати та відправити до Гааги.

Про це сказав віцепрезидент ПАР Пол Машатіль в інтерв'ю газеті Mail&Guardian.

Він пояснив, що президент ПАР Сиріл Рамафоса веде переговори з Путіним. Росії було запропоновано відправити на саміт БРІКС Лаврова, проте Кремль нібито наполягає на приїзді усієї делегації на чолі з диктатором Путіним.

У ПАР заявили, що навіть хотіли погодитись перенести саміт до Китаю, проте Бразилія та Індія були проти. Також члени БРІКС не хочуть проводити зустріч дистанційно.

"Ми розуміємо, що пов'язані Римським статутом, але ми не можемо запросити когось, а потім заарештувати його. Ви можете зрозуміти нашу дилему. Ми будемо раді, якщо він не приїде. Але ми не стали говорити, що ми вас не запрошуємо. Ми сказали, що ви запрошені, але виникла така ситуація. Я б сказав, що дайте нам тиждень, і ми зможемо зрозуміти, як нам з цим впоратися", - сказав Пол Машатіль.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав дітей РФ Марії Львової-Бєлової за депортацію українських дітей до Росії. Якщо глава Кремля справді приїде до ПАР на саміт БРІКС, його зобов'язані заарештувати.

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