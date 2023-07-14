На підприємстві “Росатому” стався витік радіоактивної речовини

Внаслідок інциденту постраждав один працівник, місцеві ЗМІ повідомляють, що він загинув.

У Свердловській області РФ на Уральському електрохімічному комбінаті, який входить до складу корпорації "Росатом", розгерметизувався балон зі збідненим гексафторидом урану. Мешканців міста Новоуральська, де розташоване підприємство, влада закликає не панікувати.

Про інцидент повідомили на сайті комбінату.

Згідно з офіційним повідомленням, о 09:13 14 липня в цеху 53 УЕХК відбулася розгерметизація балона із збідненим гексафторидом урану об'ємом 1 кубометр, один працівник постраждав. Місцеві ЗМІ повідомляють, що він загинув.

На підприємстві заявляють, що інцидент на становить небезпеки для людей, оскільки радіоактивність гексафториду урану, який служить сировиною для виготовлення збагаченого урану, менша, ніж в уранової руди.

"Ситуація носить локальний характер і обмежена територією виробничої ділянки. Персонал цеху евакуйовано, проводиться санітарна обробка. Радіаційна обстановка на підприємстві та за його межами в нормі", – запевняють на підприємстві “Росатому”.

Міська влада Новоуральська закликає мешканців "не розповсюджувати повідомлення через месенджери" і не панікувати.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, до лікарні Новоуральська доправлять сотні робітників, начебто, для обстеження.

Уральський електрохімічний комбінат називають найбільшим у світі підприємством зі збагачення урану. Його продукцію постачають для атомних електростанцій та інших ядерних енергетичних установок. У технологічних корпусах УЕХК зосереджено близько 20% світових промислових потужностей з розподілу ізотопів урану.

Нагадаємо, окупанти почали виводити персонал "Росатому " із Запорізької АЕС і напряму сказали працівникам, які лишаються, звинувачувати "у всьому" Україну.

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