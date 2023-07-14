Воллес прокоментував свої слова про "недостатню вдячність України"

За словами Воллеса, він підтримуватиме Україну доти, доки це буде необхідно.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес прокоментував свої слова щодо підтримки "України", де він вимагав більшої вдячності.

Про це Воллес заявив у Facebook.

"Для протоколу: як людина, яка була на передовій у мобілізації підтримки України, я обговорював виклики, які можуть виникнути, коли ми працюємо на шляху до спільної мети − допомогти Україні отримати те, що їй потрібно для перемоги над цим незаконним вторгненням", - сказав він.

Міністр зазначив, що іноді варто визнавати, що у багатьох країнах немає такої сильної підтримки, яка є в України з боку Британії.

"Мої коментарі прагнули відобразити те, що важливо пам’ятати, що не потрібно розмовляти з самими собою, а треба докладати зусиль, щоб достукатися до інших громадян, яких все ще потрібно переконати. Коментарі про "Amazon" були зроблені минулого року, щоб підкреслити, що відносини Британії з Україною є не "транзакційними", а радше "партнерськими"", − написав Воллес.

За словами Воллеса, він підтримуватиме Україну доти, доки це буде необхідно.

"Україна та Великобританія повинні продовжувати заохочувати цю сильну підтримку, використовуючи факти та дружбу", - йдеться у повідомленні.

Раніше президент України Володимир Зеленський розкритикував позицію НАТО щодо України.

У відповідь Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україні варто бути більш вдячною за надану їй допомогу.

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував слова міністра оборони Великої Британії Бена Уоллеса про те, що Україна мала б висловлювати більше подяки за надану військову допомогу.

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