Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Воллес прокоментував свої слова про "недостатню вдячність України"

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
1538
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Воллес прокоментував свої слова про "недостатню вдячність України"

Воллес прокоментував свої слова про недостатню вдячність України / Фото: Associated Press

За словами Воллеса, він підтримуватиме Україну доти, доки це буде необхідно.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес прокоментував свої слова щодо підтримки "України", де він вимагав більшої вдячності.

Про це Воллес заявив у Facebook.

"Для протоколу: як людина, яка була на передовій у мобілізації підтримки України, я обговорював виклики, які можуть виникнути, коли ми працюємо на шляху до спільної мети − допомогти Україні отримати те, що їй потрібно для перемоги над цим незаконним вторгненням", - сказав він.

Міністр зазначив, що іноді варто визнавати, що у багатьох країнах немає такої сильної підтримки, яка є в України з боку Британії.

"Мої коментарі прагнули відобразити те, що важливо пам’ятати, що не потрібно розмовляти з самими собою, а треба докладати зусиль, щоб достукатися до інших громадян, яких все ще потрібно переконати. Коментарі про "Amazon" були зроблені минулого року, щоб підкреслити, що відносини Британії з Україною є не "транзакційними", а радше "партнерськими"", − написав Воллес.

За словами Воллеса, він підтримуватиме Україну доти, доки це буде необхідно.

"Україна та Великобританія повинні продовжувати заохочувати цю сильну підтримку, використовуючи факти та дружбу", - йдеться у повідомленні.

Раніше президент України Володимир Зеленський розкритикував позицію НАТО щодо України.

У відповідь Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україні варто бути більш вдячною за надану їй допомогу.

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував слова міністра оборони Великої Британії Бена Уоллеса про те, що Україна мала б висловлювати більше подяки за надану військову допомогу.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1538
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація