Уоллес прокомментировал свои слова о "недостаточной благодарности Украины"

По словам Воллеса, он будет поддерживать Украину, пока это будет необходимо.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прокомментировал свои слова о поддержке "Украины", где он требовал большей благодарности.

Об этом Воллес заявил в Facebook.

"Для протокола: как человек, который был на передовой в мобилизации поддержки Украины, я обсуждал вызовы, которые могут возникнуть, когда мы работаем на пути к общей цели – помочь Украине получить то, что ему нужно для победы над этим незаконным вторжением", — сказал он.

Министр отметил, что иногда следует признавать, что во многих странах нет такой сильной поддержки, которая есть у Украины со стороны Британии.

"Мои комментарии стремились отразить то, что важно помнить, что не нужно разговаривать с самими собой, а нужно прилагать усилия, чтобы достучаться до других граждан, которых все еще нужно убедить. Комментарии о "Amazon" были сделаны в прошлом году, чтобы подчеркнуть, что отношения Британии с Украиной не "транзакционные", а скорее "партнерские"", − написал Уоллес.

По словам Воллеса, он будет поддерживать Украину, пока это будет необходимо.

"Украина и Великобритания должны продолжать поощрять эту мощную поддержку, используя факты и дружбу", — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал позицию НАТО по отношению к Украине.

В ответ Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине следует быть благодарнее оказанной ей помощи.

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Украина должна выражать больше благодарности за оказанную военную помощь.

Читайте также: