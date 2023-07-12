"Мы – не Amazon": Уоллес просит Украину быть сдержаннее с требованиями

По его мнению, излишняя настойчивость Украины с требованиями может привести к обратному эффекту.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сделал замечание Украине, что мол нужно быть более благодарной западным союзникам за оказанную помощь, когда его спросили о жалобах президента Зеленского, что стране не дали четкий график или набор условий для вступления в НАТО.
Об этом передает The Guardian.
По словам Уоллеса, украинцы так спешили получить всю возможную помощь, что не всегда говорили "спасибо".
Министр вспомнил, что когда приехал в Киев в прошлом году, ему выдали список оружия, которое было нужно ВСУ.
"Знаете, мы не Amazon. Я сказал им это в прошлом году, когда проехал 11 часов, чтобы получить список", – сказал Уоллес.
По его мнению, излишнее упорство Украины с требованиями может привести к обратному эффекту среди стран-союзниц.
"Иногда вы просите страны отказаться от собственных запасов оружия. Иногда приходится убеждать законодателей на Капитолийском холме в Америке. Хотим мы этого или нет, но люди стремятся видеть благодарность", — сказал глава Минобороны Британии.
Уоллес добавил, что понимает, что Зеленский обращался к своей общественности, и что, несмотря на его жалобу во вторник, окончательное соглашение на саммите НАТО было хорошим для Украины.
Ранее президент Владимир Зеленский раскритиковал позицию НАТО по отношению к Украине и заявил, что "неопределенность – это слабость". По информации издания Politico, из-за этого заявления Запад обиделся на Зеленского.
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