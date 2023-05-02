Путина могут арестовать во время саммита БРИКС: Кулеба объяснил детали

БРИКС – это союз государств, в который входят Бразилия, Россия, Китай, ЮАР. В августе должен пройти соответствующий саммит этих стран и туда якобы должен прилететь диктатор Путин. А Южно-Африканская Республика является членом Международного криминального комитета, который объявил санкции на арест Путина, в какой бы стране он ни был. А если Путин таки сядет в самолет и полетит над странами, признающими ордер на его арест? Смогут ли его задержать?

Об этом рассказал в эфире "Завтрака с 1+1" Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

“Я думаю, что он не уедет. Потому что ЮАР всем показала, что, конечно, можно играть в политику и любовь к Путину, но когда их руководство сказало, что они вообще выйдут из Международного уголовного суда ради Путина. Но на следующий день стало ясно, кто и на что способен, когда вышли другие люди и сказали, что они остаются в Международном уголовном суде. На третий день сказали, что Путина подключат онлайн, чтобы не арестовывать. Это очень четкий сигнал всем странам мира — не играйте. А этих стран 123 и они участвуют в Римском уставе. Это больше половины мира. Каждая из них обязана арестовать Путина и ЮАР – одни из ближайших друзей Путина – сейчас показала, что даже они не способны отказаться от своих обязательств”, — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

По его словам, Путин находится в тотальной изоляции.

"В России все бегают, пытаются имитировать международную активность, этим подбадривают друг друга, что не все еще потеряно. Но на самом деле его отрезают от мира. Даже те, кто с ним все еще общается, они уже понимают, что Путин настолько токсичен, что стоять рядом с ним — уже недопустимо", — прокомментировал МИД Украины.

Возможность арестовать Путина когда-нибудь появится, считает Дмитрий Кулеба.

“Международное правосудие никогда не бывает скорым. Даже Нюрнбергский трибунал планировали через несколько месяцев. Поэтому сейчас все это процедурно еще сложнее, потому что нужно соблюдать верховенство права. Но вопрос в другом — что когда-то неприкосновенный Путин официально военный преступник, обвиненный в похищении детей. Из облака сразу в ад. Его команда может трястись над ним и рассказывать, что он величественный, но на самом деле они все понимают. Это путь в один конец”, – добавил министр.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявления западных СМИ о возможном провальном контрнаступлении и призвал "больше работать, а меньше говорить".

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