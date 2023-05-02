В Украине ВР официально признала идеологию РФ как рашизм

Верховная Рада Украины приняла заявление, в котором официально признает государственную идеологию России как радикальную идеологию рашизма.

ВР приняла заявление, в котором признала государственную идеологию РФ как рашизм. За это проголосовал 281 народный депутат.

Об этом пишет "Цензор.нет".

В своем заявлении Верховная Рада призывает Организацию Объединенных Наций, Европейский Союз, а также правительства и парламенты иностранных государств поддержать осуждение идеологии, политики и практики рашизма.

"Верховная Рада официально признала рашизм государственной идеологией России и призвала ООН, ЕС, правительства демократических стран поддержать осуждение политики рашизма Соответствующее заявление сегодня поддержал 281 народный депутат", — пишет издание.

Напомним, что в Украине заработал Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Получить выписку из реестра могут родственники людей.

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