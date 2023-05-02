В Украине продлили военное положение: на какой срок

В Украине военное положение и всеобщую мобилизацию продлили еще на 90 суток.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Срок действия военного положения и мобилизации в Украине продолжается с 05 часов 30 минут 20 мая 2023 года сроком на 90 суток, то есть до 18 августа 2023 года", — говорится в сообщении.

Это было уже седьмое голосование Парламента за военное положение с начала войны.

Ранее соответствующие законопроекты подал в Раду президент Владимир Зеленский.

Напомним, военное положение и всеобщая мобилизация в Украине были введены 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины.

В Украине мобилизации подлежат граждане, способные выполнять военную обязанность в возрасте от 18 до 60 лет. Призыв производится через вручение повесток. При нарушении правил военного учета мужчинам грозит административная и уголовная ответственность.

Читайте также: