"Без боя": Резников рассказал, как Украина планирует освобождать Крым

У Украины есть свое видение развития Крыма.
Министр обороны Украины Алексей Резников убежден, что Украина освободит аннексированный в 2014 году Крым военно-политическим путем.
Об этом он сказал в интервью The Atlantic.
Алексей Резников подчеркнул, что Украина рассматривает разные варианты освобождения Крыма. Речь идет не только о военном пути, но и о политически-военном.
"Крым мы возьмем без боя", — сказал Резников иностранным журналистам.
Издание отмечает, что у Украины есть свое видение того, как развивать полуостров после освобождения. Крым должен быть современным курортом, куда будут ехать туристы, а не военной базой, которую там сделала Россия.
Напомним, представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк заявил, что Россию нужно отрезать от Крыма и принудить к "жесту доброй воли".
Также в ночь на 29 апреля в Севастополе вспыхнули резервуары с топливом. Это крайне разозлило кремлевских чиновников и те пообещали Киеву "акты возмездия".
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