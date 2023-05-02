Артема Пивоварова "причислили" к масонам: певец посмеялся над хейтерами

Певец Артем Пивоваров, как и все артисты, часто сталкивается с критикой в социальных сетях.

На этот раз комментаторы обвинили исполнителя в том, что пропагандирует символику таинственного братства масонов и поддерживает темные силы. Пройти мимо такого комментария Артем не мог, поэтому в сторис в Instagtram пошутил над ним в ответ.

"Уважаемые мои, дорогие масоны, встречаемся сами знаете где, сами знаете когда. Должен был просто здесь напомнить, потому что мы все здесь", — записал видео Пивоваров.

Артем Пивоваров / Фото: instagram.com/pivovarovmusic

Кроме того, львиная часть гневных комментариев в сторону артиста касается его пения. Очень часто Пивоварова винят в том, что он выступает на своих концертах под фонограмму. Над этим артист тоже решил посмеяться и показал, как должен терпеть прием у фониатора ради своих выступлений под "фанеру".

"Ваш фанерщик на экзекуции", — пошутил в подписи Артем.

Артем Пивоваров / Фото: instagram.com/pivovarovmusic

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