Анна Тринчер опозорилась незнанием даты Дня Независимости Украины: певица оправдалась

Артистка объяснила, почему не ответила на вопрос, когда украинцы отмечают День Независимости.

Украинская певица Анна Тринчер опозорилась на одном из украинских шоу.

Артистка приняла участие в проекте "Я люблю Україну". На шоу был конкурс, где участникам задавали разные вопросы о стране. У Анны спросили дату празднования Дня Независимости Украины. Однако артистка не смогла назвать ни год провозглашения независимости, ни дату.

На это обратили внимание пользователи Сети и упрекнули Тринчер в незнании таких важных вещей. На что певицы ответила, что на шоу просто переволновалась.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Когда речь идет о "соревновании", во мне включается отличница, которая просто критически не умеет проигрывать... У меня потеют руки...Я переживаю. И потому, что очень хочу выиграть и не подвести команду, забываю все", — отметила Анна.

Анна Тринчер и Владимир Дантес / Фото: instagram.com/annatrincher_official

По словам певицы, в тот момент она даже забыла, как ее зовут. Анна боялась проиграть и волновалась, ведь ее снимают камеры.

"Такая ситуация может быть с каждым человеком, я такой же человек, как и вы. Я неидеальна. Во время того, как тебя снимают камеры, когда ты очень волнуешься за победу своей команды и это еще и игра на время, все ответы просто вылетают с головы. Ты даже забываешь, как тебя зовут", — добавила артистка.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Певица также отметила, что дату Дня Независимости Украины знает очень хорошо, ведь каждый год у нее концерты 24 августа.

"Я не хочу оправдываться, но досадно за то, что я каждый год выступаю в эту дату. Я знаю эту дату лучше, мне кажется, чем свое имя. Человек может забыть, может даже и не знать. Это нормально, потому что мы не роботы", — подчеркнула Анна.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Напомним, недавно Анне Тринчер сделали операцию по удалению зубов, из-за чего у нее набухло лицо. Некоторое время звезда восстанавливалась, а недавно показалась на публике, отыграв концерт в Киеве.

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