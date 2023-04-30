Анна Тринчер с распухшим лицом дала первый после операции концерт в Киеве

Артистка показала, как выглядит через семь дней после операции.

Украинская певица Анна Тринчер впервые после операции по удалению зубов появилась на людях.

Через неделю после хирургического вмешательства артистка решилась дать концерт, который проходил в одном из ТРЦ в Киеве. В сторис своей страницы в Instagram Тринчер показала, как готовилась к событию и из-за чего переживала больше всего:

"Это первый концерт после операции. Она была семь дней назад. Знаете, за что я больше всего переживаю? Не за концерт, не за аудиторию. А за свои щеки", — честно поделилась с фанами исполнительница.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Но, по итогу, зря Тринчер переживала. Макияж и прическа сделали свое дело и певица выглядела непревзойденно.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Исполнительница поблагодарила поклонников за поддержку и порадовала их новостью. Уже совсем скоро Тринчер отправляется во всеукраинский тур. Артистка уже анонсировала, что 21 мая отыграет концерт в Харькове.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Напомним, что неделю назад Анне Тринчер сделали серьезную операцию по удалению зубов мудрости, которая длилась пять часов. Артистка показала, как после хирургического вмешательства у нее сильно распухло лицо.

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