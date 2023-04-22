Анна Тринчер шокировала распухшим лицом после пятичасовой операции

Украинская певца Анна Тринчер всегда откровенна со своими поклонниками.

Так что удаление зубов мудрости артистка тоже не стала скрывать. На днях Анна поделилась, что ей под наркозом пять часов делали операцию. Теперь же Тринчер показала, как выглядит сейчас.

На своей странице в Instagram певица разместила видео, где изображена с заметно распухшим лицом. Как призналась Анна, она не ожидала такого: "Когда на ночь поела соленых огурцов. Бляха… я даже не ожидала себя такой увидеть", — призналась артистка.

Но поклонники и звездные коллеги поспешили поддержать артистку и отметили, что вскоре все пройдет: "Ну ничего, оно скоро пройдет. Но милая такая", – написала актриса Наталка Денисенко. "Все будет хорошо. Это не страшно", "Как хомка орешков напихал. Все пройдет и будешь опять красавица", – подбодрили певицу фаны.

Напомним, ранее Анна Тринчер призналась поклонникам, что снова увеличила губы и показала фото до и после процедуры.

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