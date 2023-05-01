Слава Демин развеселил Сеть забавным селфи с Тиной Кароль

Артистка нарисовала портрет шоумена.
Радиоведущий Слава Демин порадовал Сеть общими фотографиями с певицей Тиной Кароль.
На днях исполнительница посетила радио, где представила свою новую песню "Honey&Мед". В перерывах между эфиром Демин и Кароль имели возможность пообщаться и пошутить.
В Instagram ведущий поделился веселыми селфи вместе с Тиной, которая нарисовала его забавный портрет. Исполнительница нарисовала Демину огромные уши и круглые глаза.
"Здесь одна художница нарисовала мой портрет и говорит, что один в один. Похож?", — подписал фото шоумен.
В комментариях подписчики пошутили, что из Тины вышла хорошая художница и подметили, что Слава получился очень похож.
Напомним, что после премьеры песни Тины кароль произошел скандал – в производстве клипа были задействованы россияне.
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