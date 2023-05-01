Слава Демин развеселил Сеть забавным селфи с Тиной Кароль

Радиоведущий Слава Демин порадовал Сеть общими фотографиями с певицей Тиной Кароль.

На днях исполнительница посетила радио, где представила свою новую песню "Honey&Мед". В перерывах между эфиром Демин и Кароль имели возможность пообщаться и пошутить.

В Instagram ведущий поделился веселыми селфи вместе с Тиной, которая нарисовала его забавный портрет. Исполнительница нарисовала Демину огромные уши и круглые глаза.

"Здесь одна художница нарисовала мой портрет и говорит, что один в один. Похож?", — подписал фото шоумен.

Слава Демин и Тина Кароль / Фото: instagram.com/slavademin_official

В комментариях подписчики пошутили, что из Тины вышла хорошая художница и подметили, что Слава получился очень похож.

Напомним, что после премьеры песни Тины кароль произошел скандал – в производстве клипа были задействованы россияне.

Читайте также: