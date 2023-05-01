СБУ разоблачила депутата и его жену в рейдерском захвате земли у моря в Одесской области

Фигуранты пытались завладеть помещениями АО "Укрпочта" у прибрежной защитной полосы в Затоке.

Служба безопасности разоблачила депутата Одесского облсовета и его супругу, подозреваемых в организации рейдерского захвата 280 га земли у моря в Одесской области.

Об этом сообщили в СБУ.

"Фигуранты пытались завладеть помещениями "Укрпочты" у прибрежной защитной полосы в поселке Затока и незаконно отчуждать земли сельхозназначения общей площадью почти 280 га. Они действовали в составе организованной преступной группы", — сообщает СБУ.

Фигуранты пытались завладеть помещениями "Укрпочты" у прибрежной защитной полосы в поселке Затока. Фото: СБУ

По данным спецслужбы, участники сделки действовали по поддельным документам на право собственности и через подконтрольного нотариуса. Они зарегистрировали участок на подставных лицах. Затем передали "переоформленное" госимущество во владение аффилированной коммерческой структуре.

Таким образом, они пытались присвоить государственную недвижимость на десятки миллионов гривен.

СБУ сообщает, что сейчас здания и близлежащая территория "Укрпочты" на черноморском побережье возвращены в собственность госпредприятия, а на земельные участки наложен арест.

Депутат облсовета задержан, ему сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией;

подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов;

мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой.

В качестве меры пресечения суд избрал ему содержание под стражей с альтернативой залогу 24,5 млн грн.

Жене депутата и его помощнику поставлено в известность о подозрении по факту фальсификации документов и их использования, мошеннического завладения государственным имуществом и его легализации, совершенное организованной группой по предварительному сговору.

Оба заключены под стражу с альтернативой залогу в сумме 8 млн грн.

Накануне руководитель Одесского областного ТЦК и СП устранен на время проведения проверки от выполнения служебных обязанностей.

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