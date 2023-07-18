Ариана Гранде разводится с мужем после двух лет брака - СМИ

Поговаривают, что пара разошлась еще в январе.

Американская певица Ариана Гранде разорвала отношения со своим мужем, агентом по элитной недвижимости Далтоном Гомесом.

Неожиданной новостью о разводе пары поделились их друзья, пишет издание Page Six. По словам инсайдеров, Ариана и Далтон разошлись еще в январе, но все это время поддерживали дружеские отношения.

"Они пришли к этому решению вместе. У них были проблемы до января, но они хотят остаться лучшими друзьями", – рассказали источники.

Ариана Гранде и Далтон Гомес / Фото: instagram.com/arianagrande

По словам парней, причиной разрыва певицы и агента стал напряженный график работы Гранде. Супруги не смогли справиться с разными темпами жизни и поэтому решили разойтись.

Ариана Гранде и Далтон Гомес / Фото: instagram.com/arianagrande

Слухи о разводе Гранде подогрела своим появлением на теннисном турнире Уимблдон, на котором появилась без кольца. В последний раз украшение на пальце звезды видели еще в апреле.

Напомним, что Ариана Гранде и Далтон Гомес тайно поженились 15 мая 2021 года. Певица и агент недвижимости начали отношения в феврале 2020 года.

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