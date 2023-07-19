"Девушки Гилго-Бич": в США благодаря куску пиццы задержали серийного убийцу

Задержанного интересовал только один вопрос: говорят ли об этом в новостях?

59-летний архитектор Рекс Хойерманн обвиняется в убийстве трех женщин, чьи тела были найдены в 2010 году на пляже Гилго, на южном берегу Лонг-Айленда. Однако он не признает себя виновным.

Об этом пишет BBC.

Полиция изъяла из дома подозреваемого более 200 единиц оружия. Другие предметы, извлеченные из резиденции, включают куклу в натуральную величину в стеклянной витрине, сообщает местное издание WPIX.

Офицер криминалистической лаборатории передвигает пластиковый пакет с предметами во время обыска в резиденции Рекса Хойерманна, 15 июля 2023 года, Массапеква-Парк, Нью-Йорк/AP

Тем временем полиция Лас-Вегаса расследует связь Хойерманна с городом.

По данным журнала Las Vegas Review-Journal, Хойерманну принадлежит таймшер западнее Лас-Вегас Стрип, который он приобрел в 2005 году.

Полиция Лас-Вегаса заявила, что "в настоящее время проверяет наши нераскрытые дела, чтобы узнать, причастен ли он к ним".

Помимо 200-300 единиц огнестрельного оружия, найденных в запертом хранилище в резиденции, чиновники также взяли портрет женщины с избитым лицом, сообщают журналисты New York Post.

Комиссар полиции Саффолк Каунти Родни Харрисон заявил в интервью для Fox News 17 июля: "У него был арсенал оружия в хранилище внизу".

"Каждый раз, когда кто-то имеет подобный арсенал, у нас возникают определенные беспокойства", — добавил он.

Харрисон рассказал CNN, что родственники подозреваемого — женатого отца двух детей — шокированы обвинениями: "Они испытывают стыд".

Подозреваемый обвиняется в убийстве трех женщин, чьи тела были найдены около друг к другу в 2010 году на пляже Гилго, на южном берегу Лонг-Айленда.

Сотрудники правоохранительных органов и аварийные службы осматривают предмет у дороги неподалеку от Джонс-Бич, 11 апреля 2011 года, Вонтаг, штат Нью-Йорк/AP

Следователи заявили, что они планируют обвинить его в убийстве четвертой женщины Морин Брейнерд-Барнс.

Эти женщины, которых называют "Гилго-четверкой", были среди 11 наборов человеческих останков, найденных на пляже в 80 км к востоку от города Нью-Йорк.

Источник в правоохранительных органах сообщил CNN, что когда подозреваемый находился в тюрьме после его ареста в прошлый четверг, 13 июля, он спросил сотрудников: "Об этом уже говорят в новостях?".

Рекс Хойерманн/Suffolk County Sheriff's Office via AP

Под наблюдением журналистов и членов общественности следователи проводят обыск его заброшенного дома в Массапеква Парк, который находится в 20 минутах езды от пляжа Гилго.

Соседи и жители Лонг-Айленда были ошеломлены задержанием подозреваемого, владеющего архитектурной фирмой на Мангеттене.

Жители наблюдают за обыском резиденции Рекса Хойерманна, 15 июля 2023 года, Массапеква-Парк, Нью-Йорк/AP

Спустя несколько лет следователи смогли предъявить мужчине обвинения, используя записи мобильных телефонов и описание убийцы и его автомобиля.

Главным доказательством стал кусок пиццы, выброшенный архитектором. С него взяли ДНК и сопоставили с ДНК подозреваемого — в одном из мешков, куда было завернуто тело одной из жертв, 13 лет назад нашли его волосы. ДНК совпала с образцом из куска пиццы убийцы.

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