"Путін чекає на диво": в РФ заговорили про війну до 2025 року

Російський диктатор Володимир Путін прагне затягнути війну в Україні до 2025 року, зокрема, через те, що у нинішніх обставинах країна-агресорка немає шансів перемогти.

Про це розповів опозиційний журналіст Ігор Яковенко 24 каналу.

Експерт каже, що РФ затягує війну та сподівається на диво.

"Затягування до 2024 року – це вже реальність. Якщо не станеться нічого зовсім неочікуваного, то вже ніхто не припускає, що війна цього року завершиться. Розрахунок на те, що вона переповзе на 2025 рік, – у цьому і є надія Путіна", – пояснив Яковенко.

Зазначимо, що саме 2025 року відбудуться вибори в США. Глава Кремля сподівається на перемогу його прихильника Дональда Трампа.

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"Однак навіть у разі перемоги Трампа США не припинять допомагати нашій країні. Тамтешній президент не може сам ухвалити таке рішення, бо залежний від Конгресу", - каже Яковенко.

Також варто зауважити, що Трамп є доволі непередбачуваною особою – він може ініціювати збільшення допомоги Києву з популістських міркувань.

Президент США Джо Байден попередив про загрози для демократії у Штатах, зокрема, також з боку його прихильників.

Зазначимо, що Державний борг країни-агресорки Росії за першу половину 2023 року збільшився на 2,2 трлн рублів.

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