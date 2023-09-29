"Путин ждет чуда": в РФ заговорили о войне до 2025 года

РФ пытается затянуть войну на Украине.
Российский диктатор Владимир Путин стремится затянуть войну в Украине до 2025 года, в частности, потому, что в нынешних обстоятельствах страна-агрессорка не имеет шансов победить.
Об этом рассказал оппозиционный журналист Игорь Яковенко 24 канала.
Эксперт говорит, что РФ затягивает войну и надеется на чудо.
"Затягивание к 2024 году – это уже реальность. Если не произойдет ничего совсем неожиданного, то уже никто не предполагает, что война в этом году завершится. Расчет на то, что она переползет на 2025 год – в этом и есть надежда Путина", – объяснил Яковенко.
Отметим, что именно в 2025 году пройдут выборы в США. Глава Кремля надеется на победу его поклонника Дональда Трампа.
"Однако даже в случае победы Трампа США не прекратят помогать нашей стране. Тамошний президент не может сам принять такое решение, потому что зависит от Конгресса", — говорит Яковенко.
Также стоит заметить, что Трамп является достаточно непредсказуемым лицом – он может инициировать увеличение помощи Киеву по популистским соображениям.
Президент США Джо Байден предупредил об угрозах демократии в Штатах, в частности, также со стороны его сторонников.
Государственный долг страны-агрессорки России за первую половину 2023 года увеличился на 2,2 трлн рублей.
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