"Путин ждет чуда": в РФ заговорили о войне до 2025 года

Российский диктатор Владимир Путин стремится затянуть войну в Украине до 2025 года, в частности, потому, что в нынешних обстоятельствах страна-агрессорка не имеет шансов победить.

Об этом рассказал оппозиционный журналист Игорь Яковенко 24 канала.

Эксперт говорит, что РФ затягивает войну и надеется на чудо.

"Затягивание к 2024 году – это уже реальность. Если не произойдет ничего совсем неожиданного, то уже никто не предполагает, что война в этом году завершится. Расчет на то, что она переползет на 2025 год – в этом и есть надежда Путина", – объяснил Яковенко.

Отметим, что именно в 2025 году пройдут выборы в США. Глава Кремля надеется на победу его поклонника Дональда Трампа.

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"Однако даже в случае победы Трампа США не прекратят помогать нашей стране. Тамошний президент не может сам принять такое решение, потому что зависит от Конгресса", — говорит Яковенко.

Также стоит заметить, что Трамп является достаточно непредсказуемым лицом – он может инициировать увеличение помощи Киеву по популистским соображениям.

Президент США Джо Байден предупредил об угрозах демократии в Штатах, в частности, также со стороны его сторонников.

Государственный долг страны-агрессорки России за первую половину 2023 года увеличился на 2,2 трлн рублей.

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