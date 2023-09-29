Болгария обвинила РФ в попытках подорвать доверие к евро

Страна-агрессорка РФ усиливает настроения евроскептиков в Болгарии. В частности, она добивается блокирования более глубокой интеграции страны в Европейский союз и принятия единой валюты блока.

Об этом пишет Bloomberg.

Министр финансов Болгарии Асен Василев заявил, что страна будет придерживаться своего плана по изменению валюты до 2025 года.

"Сайты фейковых новостей, скоординированные атаки и политические партии, имеющие очень тесные связи с Россией, стремятся подорвать доверие к евро во время кампании, пик которой пришелся на лето", — говорится в заявлении.

Тем временем российская пропаганда набирает обороты.

"Мы видели фейковые новости, мы видели российскую пропаганду. Россия попытается остановить дальнейшую европейскую интеграцию в целом и попытаться дестабилизировать какие-либо усилия в этом направлении со стороны любой страны", — сказал Василев.

Пророссийские партии в Болгарии

В Болгарии власти хотят ввести евро, чтобы повысить уровень жизни и углубить свою роль в процессе принятия решений в ЕС после выполнения большинства формальных требований на протяжении многих лет.

Несмотря на это, вторжение РФ в Украину и энергетический кризис в Европе помогли спровоцировать всплеск инфляции и усилили опасения, что единая валюта может привести к росту цен.

Пророссийская партия Болгарии "Возрождение", которая поддерживает тезисы Кремля, в этом году начала кампанию и собрала сотни тысяч подписей в поддержку референдума по этой теме.

Болгария является одним из самых уязвимых членов ЕС.

Болгария и война в Украине

Комитет по обороне Национальной ассамблеи Болгарии поддержал решение о предоставлении Украине непригодных для эксплуатации ракет для комплексов С-300.

Болгария депортировала настоятеля подворья (представительства) Московского патриархата РПЦ в Софии архимандрита Вассиана (Змеева) и еще двух священников Русской церкви.

Дрон, найденный на побережье Черного моря в селе Тюленово, вероятно, связан с войной, которую Россия развязала против Украины.

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