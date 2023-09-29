"МАГАТЭ не может гарантировать безопасность": эксперт о ситуации на ЗАЭС

На сегодняшний день 5 блоков находятся в режиме холодной остановки.

Международное агентство по атомной энергии не может контролировать безопасность на захваченной Запорожской атомной электростанции.

Об этом рассказал эксперт по атомной энергетике Людвиг Литвинский в эфире телеканала "Эспрессо".

Он отмечает, что русский персонал некомпетентен с точки зрения эксплуатации.

"Полную безопасность может гарантировать только собственный персонал, который там работает. На сегодняшний день часть барьеров безопасности разрушена и ситуация, которая сложилась в марте прошлого года, сохраняется и будет сохраняться пока там присутствуют россияне. Станция должна находиться под контролем нашего органа ядерного регулирования и управлением нашей эксплуатационной организации", — сообщил Литвинский.

На сегодняшний день 5 блоков находятся в режиме холодного останова, 1 блок в состоянии горячего.

"Единственное безопасное состояние – когда активная зона разгружена. Это можно сделать, такой процесс происходит раз в десяток лет при обследовании состояния корпуса реактора. Но такого сейчас на ЗАЭС нет", – добавил Людвиг Литвинский.

Ситуация на ЗАЭС

Украина вошла в состав Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Это позволит влиять на решения, обязательные для выполнения всех членов этой организации.

Генеральная конференция МАГАТЭ одобрила резолюцию о немедленном возвращении Запорожской атомной станции под полный контроль Украины.

На Запорожской АЭС российские кафиры устроили аварию. Российские военные пытаются ее всячески скрыть.

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