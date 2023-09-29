"МАГАТЕ не може гарантувати безпеку": експерт про ситуацію на ЗАЕС

На сьогодні 5 блоків перебувають у режимі холодного зупину.

Міжнародне агентство з атомної енергії не може контролювати безпеку на тимчасово захопленій Запорізькій атомній електростанції.

Про це розповів експерт з атомної енергетики Людвіг Литвинський в етері телеканалу "Еспресо".

Він зазначає, що російський персонал некомпетентний з точки зору експлуатації.

"Повну безпеку може гарантувати лише власний персонал, який там працює. На сьогодні частина бар'єрів безпеки зруйнована і ситуація, яка склалась в березні минулого року зберігається і зберігатиметься доки там присутні росіяни. Станція повинна знаходитись під контролем нашого органу ядерного регулювання і управлінням нашої експлуатаційної організації", - повідомив Литвинський.

На сьогодні 5 блоків перебувають у режимі холодного зупину, натомість 1 блок у стані гарячого.

"Єдиний безпечний стан - коли активна зона розвантажена. Це можна зробити, такий процес відбувається раз в десяток років при обстеженні стану корпусу реактора. Але такого зараз на ЗАЕС немає", - додав Людвіг Литвинський.

Ситуація на ЗАЕС

Україна увійшла до складу Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Це дозволить впливати на рішення, які обов’язкові для виконання усіх членів цієї організації.

Генеральна конференція МАГАТЕ схвалила резолюцію про негайне повернення Запорізької атомної станції під повний контроль України.

На Запорізькій АЕС російські окупанти влаштували аварію. Російські військові намагаються її всіляко приховати.

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