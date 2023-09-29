Що Україна має робити взимку на фронті: військовий експерт дав відповідь

Зараз питання в тому, яким чином буде сформовано план дій Генштабу і як він буде реалізовуватися, зазначив Дмитро Васильєв.

Взимку Росії не можна давати час на перепочинок та підготовку до подальших військових дій..

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів політконсультант Дмитро Васильєв, відповідаючи на запитання, що Україна має робити взимку на фронті і які можливі дії з боку РФ.

"Ніхто не говорить про те, що взимку нічого не буде можливо для України в цьому періоді, в кінці 23-го – на початку 24-го року... Це залежатиме від того, яка буде погода цієї зими... Якщо це холодна погода з малою кількістю снігу, то також будуть досить непогані умови для наступальних дій. Тому зараз питання в тому, яким чином буде сформовано план дій Генерального штабу і як він буде реалізовуватися", - зазначив він.

Дмитро Васильєв зазначив, що дуже важливо підкреслювати українській стороні Заходу, що потрібно якомога більше озброєння, яке необхідно прямо зараз для того, щоб не давати можливості Росії перепочити і перегрупуватися, і підготуватися і до кращої оборони, і, не дай боже, до наступальних дій.

"Росії не можна давати відпочивати, раз. Треба надати якомога більше необхідного озброєння Україні для того, щоб зробити всі необхідні наступальні дії і знищити ворога на український землі, і деокупувати нашу територію. Третє, потрібно продовжувати робити нищівні санкції проти Росії. Не дозволяти Росії обходити санкції з тими гравцями, які є і в Європі, і в інших країнах світу", - резюмував він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Зволікання з озброєнням для Україні та зимові плани Росії | Дмитро Васильєв".

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що на території країни-агресорки Росії помічена “позитивна агресія”. І вона буде тривати, оскільки в РФ збільшилася кількість тих, хто дивиться на ситуацію з “альтернативного” боку.

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