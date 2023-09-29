У РФ зростають трильйонні борги на тлі війни в Україні: озвучено цифри

РФ у першій половині 2023 року виконала борг з дефіцитом у розмірі 2,35 трлн рублів.

Державний борг країни-агресорки Росії за першу половину 2023 року збільшився на 2,2 трлн рублів.

Про це пише "Forbes Росія".

Як передає видання, станом на 1 липня, сума запозичень РФ становила трохи більше 25 трлн рублів.

"Зросли й витрати на обслуговування державного боргу, на 1 липня вони склали 718,1 млрд рублів (на 4% більше ніж у середині 2022 року та на 42% - у середині 2021-го)", - вказано у повідомленні.

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РФ у першій половині 2023 року виконала борг з дефіцитом у розмірі 2,35 трлн рублів. При цьому доходи скоротилися на 1,64 трлн рублів (11,7%), а витрати збільшилися на 2,2 трлн рублів (17,5%).

Раніше ми повідомляли, що 2024 року російський диктатор Володимир Путін вирішив витратити на армію рекордні 11 трильйонів рублів. Це майже вдвічі більше, ніж 2023 року.

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