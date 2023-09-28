"Росіяни відчули запах крові": чому Путін мріє про ослаблення підтримки України Заходом

Дізнавшись про конфлікт між Україною і Польщею, росіяни "відчули запах крові".

Про це пише журналістка Холлі Еліят у статті на сайті американської медіакомпанії CNBC.

"Росія мріяла, що підтримка України Заходом ослабне, що Захід втратить інтерес до війни, а потоки зброї та грошей, від яких так залежить Київ, зміліють. Тому прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков поспішив заявити, що "взаємини між Україною та Польщею гіршатимуть і надалі", - пише вона.

Еліят переконана, що росіянам дуже допоможе розкол у позиції щодо України в якійсь із найбільших країн Європи ― Британії, Німеччині чи Франції. Однак і ситуація з Польщею для Кремля приємна.

Враховуючи, що Путін у бюджеті на наступний рік знову вдвічі збільшив витрати на армію, він розраховує на гру в довгу, пише Еліят, і сподівається перечекати відданість Заходу Україні.

"Утім, можливо, радість росіян передчасна: Україна та Польща вже зробили кроки назустріч одна одній, а польський президент Анджей Дуда сказав, що питання експорту українського зерна можна й варто врегулювати й що прохолодні стосунки між двома країнами ― найкращий подарунок ворогам України та Польщі, тож варто будь-якими засобами цього уникнути", - зазначила вона.

Конфлікт між Польщею та Україною

Від середини вересня 2023 року триває непорозуміння між Україною та Польщею через заборону перевезення української сільськогосподарської продукції.

19 вересня Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН заявив, що "політичний театр" довкола зернового імпорту, в якому бере участь Польща, Угорщина та Словаччина, тільки на руку Москві.

Польський уряд наполягає, що не буде скасовувати ембарго, навіть всупереч рішенню ЄС.

Один з аргументів на користь ембарго — начебто захист місцевих фермерів, які втрачають кошти через імпортне зерно. Також пролунали заяви щодо припинення військової допомоги, яку Україна отримувала від Польщі.

Очільник бюро з міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що на місці українських політиків і дипломатів він би шукав союзників, зміцнював чинні альянси та партнерство, яке склалося між дружніми країнами.

Він зазначив, що Україна має бути зацікавлена в тому, щоб дружити з Польщею.

"Україна повинна розуміти, що в інтересах усіх нас не дати себе розділити, тому що від цього виграє тільки Москва. 3 іншого боку, якщо Україна не хоче дружити з Польщею і не прагне цієї дружби, то, звичайно, ми впораємося. Ми в НАТО, у нас сильна армія, ми в ЄС, у нас держава, яка добре функціонує. Це Україна сьогодні в біді, і вона повинна дбати про те, щоб Польща її підтримала. Якщо ні, то ми нікого ні до чого не примушуватимемо", — заявив міністр.

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