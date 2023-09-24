Дуда: Рішення про заборону на імпорт української агропродукції було правильним

Польща підготувала транзитні коридори, якими Україна зможе експортувати своє зерно країнам, які його потребують. Проте Варшава залишить у силі свою заборону на експорт.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в етері TVP1, пише РАР.

Дуда зазначив, що польські фермери забезпечують продовольчу безпеку країни і "ми ніколи не зможемо виказати їм достатню вдячність за це".

"Я вважаю правильним рішенням те, що польський уряд зберіг заборону на продаж українського зерна на польському ринку. Однак я абсолютно впевнений, що необхідно зробити все, щоб забезпечити максимально можливий транзит", – підкреслив польський президент.

З його слів, українське зерно "не дійшло до тих країн, які його потребували", а потрапило на такі ринки, як польський.

"Польському уряду довелось піти на радикальні кроки, щоб підтримати польських фермерів, захистити наш ринок і сільське господарство", – додав Дуда.

Нагадаємо:

19 вересня Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН заявив, що "політичний театр" довкола зернового імпорту, в якому бере участь Польща, Угорщина та Словаччина, тільки на руку Москві.

Представники МЗС Польщі заявили, що передали рішучий протест польської сторони після слів українського лідера про те, що деякі країни ЄС тільки зображують підтримку України.

Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла України Василя Зварича через "заяви представників української влади". Про це пише польське агентство PAP із посиланням на слова заступника міністра закордонних справ Павела Яблонського.

15 вересня Єврокомісія скасувала ембарго на постачання українського зерна. Польща заявила, що продовжить його. Згодом про такі самі кроки заявили Угорщина та Словаччина.

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