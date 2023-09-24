Володимир Дантес серйозно захворів: "Я задихаюся"

Український співак та шоумен Володимир Дантес поділився з шанувальниками сумною новиною.

Після насичених гастрольних днів організм артиста дав збій і він серйозно захворів. Про це Дантес розповів на сторінці в Instagram. Через стан здоров'я виконавець був змушений змінити деякі дати свого туру і перепросив за це у шанувальників:

"Після неймовірного і шаленого першого концерту в турі я змушений змінити деякі дати туру. Вибачте. Я занадто повірив в свої сили і своє здоров'я. Після останніх знімань моєї нової програми "Будинок Культури", в Херсонський і Миколаївській областях, я сильно захворів. Замість того, щоб лікуватись, продовжив зніматись, потім знімання в шоу "Я люблю Україну", паралельно репетиції вистави (новий проєкт) в "Палаці Україна", чим тільки ускладнив свій стан", - розповів Дантес.

Володимир Дантес / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Артист зізнався, що почувається недобре, постійно кашляє, що аж задихається. За словами Володимира, він до останнього думав, що встигне вичухатися і таки провести концерти. Але не так сталося як гадалося:

"Після знімання "Будинку культури" – нового проєкту з яким ми їздили по деокупованим територіям, коли ми були в Херсонській, Миколаївській області, зі мною відбулося щось дуже жахливе, з моїми легенями, бронхами, що я досі кашляю. При чому не те, що кашляю, я задихаюся", - додав Дантес.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Дантес під свій новий трек "Я виховую дітей" поділився кумедним селфі з дітьми коханої Даші Кацуріної. Також шоумен запостив смішне відео з молодими матусями.

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