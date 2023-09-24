Владимир Дантес серьезно заболел: "Я задыхаюсь"

Украинский певец и шоумен Владимир Дантес поделился с поклонниками грустной новостью.

После насыщенных гастрольных дней организм артиста дал сбой и он серьезно заболел. Об этом Дантес рассказал на странице в Instagram. Из-за состояния здоровья исполнитель был вынужден изменить некоторые даты своего тура и попросил прощения у поклонников:

"После невероятного и безумного первого концерта в туре я вынужден изменить некоторые даты тура. Извините. Я слишком поверил в свои силы и свое здоровье. После последних съемок моей новой программы "Дом Культуры", в Херсонской и Николаевской областях, я сильно заболел. Вместо того, чтобы лечиться, продолжил сниматься, затем съемки в шоу "Я люблю Украину", параллельно репетиции спектакля (новый проект) во "Дворце Украина", чем только усложнил свое состояние", – рассказал Дантес.

Владимир Дантес / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Артист признался, что чувствует себя нехорошо, постоянно кашляет, что аж задыхается. По словам Владимира, он до последнего думал, что успеет выздороветь и провести концерты. Но не так случилось как предполагалось:

"После съемки "Дома культуры" – нового проекта с которым мы ездили по деоккупированным территориям, когда мы были в Херсонской, Николаевской области, со мной произошло что-то очень ужасное, с моими легкими, бронхами, что я до сих пор кашляю. При чем не то, что кашляю, я задыхаюсь", – добавил Дантес.

Напомним, недавно Владимир Дантес под свой новый трек "Я виховую дітей" поделился забавным селфи с детьми своей девушки Даши Кацуриной. Также шоумен запостил смешное видео с молодыми мамочками.

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