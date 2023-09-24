Игнат прокомментировал удар по штабу ЧФ в Севастополе: "пора им уже уезжать из Крыма"

Удары по органам военного управления и складам боеприпасов в Крыму происходят уже не в первый раз.
Вооруженные силы Украины нанесли показательный удар по зданию штаба командования Черноморского флота России в Севастополе, где происходили определенные мероприятия у врага. Украина не наносит удары по зданиям просто так – она наносит удары куда нужно.
Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Они (россияне – ред.) говорили об историческом здании, о его поражении. Мы по зданиям просто так не наносим удары – мы наносим удары именно туда, куда нужно. Это будет серьезная имиджевая потеря для РФ. И, как говорится, уже пора уезжать из Крыма", — подчеркнул он.
Юрий Игнат отметил, что в Украине появилось то вооружение, которое очень долго ожидали – крилатые ракеты SCALP, Storm Shadow, прекрасно работающие по оккупантах.
"И видим, результаты постоянно есть — не только по оккупированному Крыму, но и по другим территориям, где враг сосредотачивает свою логистику и боеприпасы", — заявил представитель Воздушных сил.
Он отметил, что украинские пилоты отработали по Крыму очень филигранно, в сотрудничестве с другими Силами обороны.
Удар по штабу Черноморского флота в Севастополе
22 сентября 2023 года по штабу Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе нанесен ракетный удар. В Минобороны РФ заявили, что в результате удара повреждено историческое здание. Также известно об одном погибшем.
ВСУ официально подтвердили удар по штабу Черноморского флота России.
Удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе 22 сентября явился следствием кропотливой работы Сил специальных операций и Воздушных сил.
По данным СМИ, ракеты Storm Shadow были использованы Украиной для атаки на штаб Черноморского флота РФ.
Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что в результате атаки в Севастополе ликвидированы по меньшей мере 9 человек. Также ранения получили 16 человек, в том числе российские генералы.
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