Минобороны подтвердило удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе

Военный объект оккупантов был поражен около 12:00.

В пятницу, 22 сентября, Силы обороны Украины нанесли точный удар по штабу командования Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе.

Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Управления стратегических коммуникаций Минобороны.

В сообщении уточнили, что удар был нанесен около 12:00. Военный объект оккупантов поражен.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в результате удара по штабу Черноморского флота сегодня, 22 сентября, повреждено "историческое здание".

Впоследствии в Сети показали, как выглядит штаб Черноморского флота РФ после удара ракеты.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал сегодняшние взрывы в Севастополе, отметив, что в течение недели оккупантам очень неспокойно на оккупированном полуострове.

В Севастополе атаковали штаб Черноморского флота

Напомним, 20 сентября командный пункт Черноморского флота РФ вблизи Севастополя был уничтожен благодаря точному ракетному удару.

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